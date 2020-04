Vous faites partie de ceux pour qui une bonne nuit réparatrice est un lointain souvenir ? Selon Benjamin Lubszynski, psychothérapeute et hypnothérapeute présent sur YouTube, i...

Vous faites partie de ceux pour qui une bonne nuit réparatrice est un lointain souvenir ? Selon Benjamin Lubszynski, psychothérapeute et hypnothérapeute présent sur YouTube, il faut réapprendre au cerveau à accéder au sommeil. Comment ? Par de l'hypnose, de la méditation, des thérapies brèves comme la thérapie cognitivo-comportementale et d'autres méthodes, sans médicament... Et le tout en 8 semaines ! Tout d'abord, il nous rappelle toutes les petites choses à faire ou ne pas faire avant de dormir, nous fait réfléchir sur notre perception de notre endormissement et notre sommeil, notre rythme de vie, nos occupations quotidiennes... à l'aide de nombreux petits questionnaires à remplir. Chaque semaine, il donne des conseils à appliquer pour mieux se structurer. Mais aussi il nous donne les moyens d'apprendre la relaxation, la respiration relaxante, l'hypnose, etc.