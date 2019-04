Votre vue se dégrade brusquement en l'espace de quelques jours ou semaines, mais vous ne ressentez aucune douleur ? Vous souffrez peut-être d'un infarctus ou d'une thrombose de la rétine ! Consultez sans tarder un ophtalmologue pour limiter les dégâts.

La rétine est la structure qui tapisse l'arrière de l'oeil et au centre de laquelle aboutit le nerf optique. Ce dernier se charge de transmettre au cerveau les images captées par la rétine, mais permet aussi le passage d'un certain nombre de vaisseaux sanguins, entrants ou sortants. L'artère centrale et ses nombreux " embranchements " approvisionnent ainsi toute la rétine en sang riche en oxygène, qui est ensuite évacué par les branches de la veine centrale après avoir délivré son oxygène aux tissus. " Comme n'importe quel autre vaisseau sanguin, ceux que l'on trouve dans la rétine sont susceptibles de se boucher, explique Koen Willekens, ophtalmologue à l'UZ Leuven. Lorsque c'est une artère qui se bouche, on parle d'un infarctus de la rétine ou plus simplement d'un infarctus de l'oeil. Si c'est une veine, il est question d'une thrombose de la rétine ou thrombose de l'oeil. "

...