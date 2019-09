Des carottes pour la vue ?

Plus d'une personne âgée sur dix souffre de dégénérescence maculaire, une atteinte d'une zone de la rétine qui affecte l'acuité visuelle. Mais une consommation abondante de légumes-feuilles et de fruits et légumes jaunes, rouges ou orange permet d'abaisser sensiblement le risque !

Des preuves scientifiques sérieuses attestent qu'une alimentation adaptée peut protéger de la DMLA. © GETTY

Pourquoi les lapins ne portent pas de lunettes ? Parce qu'ils mangent des carottes ! " Cette plaisanterie a un fond de vérité : certains fruits et légumes sont excellents pour la santé de l'oeil. Ils contiennent en effet de nombreuses substances naturellement présentes dans nos yeux et dont la consommation peut contribuer à nous protéger contre des maladies comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), explique Julie Jacob, ophtalmologue à l'UZ Leuven.

