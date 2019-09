La misophonie est peu connue. Pourtant, ceux qui en souffrent voient leur vie quotidienne polluée par les bruits anodins de la vie courante, qui deviennent une réelle torture !

Jasper avait une dizaine d'années lorsqu'il a commencé à souffrir de misophonie. " À table, il était de plus en plus agacé par les bruits du repas, se souvient Christel, sa maman. Régulièrement, Jasper se couvrait les oreilles des deux mains criant à mon compagnon qu'il faisait beaucoup trop de bruit en mangeant. Au début, nous nous sommes contentés de lui dire d'arrêter sa comédie, mais les choses sont allées de mal en pis. Lors des repas en famille, il était très tendu tandis que nous nous efforcions de mâcher et d'avaler le plus silencieusement possible. Il a même commencé à appréhender les fêtes d'anniversaire et le cinéma avec les copains, terrifié à la simple idée des inévitables craquements du popcorn et des chips. "

