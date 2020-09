Les bananes Papillon vendues chez Carrefour au profit de Pink Ribbon sont cultivées dans le sud du Guatema...

Les bananes Papillon vendues chez Carrefour au profit de Pink Ribbon sont cultivées dans le sud du Guatemala, une région dont le microclimat assure aux fruits une saveur plus sucrée et plus riche. En comparaison avec d'autres bananes, le trajet entre la plantation et le supermarché dure 18 jours de moins, ce qui leur permet de mûrir plus longtemps sur la plante. Les producteurs des bananes papillons soutiennent aussi leurs travailleurs en contribuant à financer des écoles, des hôpitaux et d'autres projets sociaux au Guatemala.