L'entreprise belge PatientSupportR vient de lancer le tout premier service de déménagement européen spécialisé dans les dossiers médicaux. Cette opération n'était jusqu'ici pas toujours évidente, car tributaire de la bonne volonté et de la charge de travail du médecin (avec les problèmes qu'on imagine, en particulier chez les malades chroniques). Grâce à PatientSupportR, il suffit désormais au patient de se rendre chez son généraliste pour charger son dossier sur un "smart stick", de le convertir dans le format du pays de destination et de fournir ensuite le fichier à son nouveau médecin, qui pourra l'importer dans son propre système par quelques manipulations de copier-coller. Proposé au prix de 150?, ce système de déménagement sera d'abord disponible pour la Belgique et les Pays-Bas, mais l'entreprise prévoit de le proposer à l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et, plus tard, aux autres pays de l'Union européenne. D'autres projets sont également en préparation, dont un service de traduction du jargon médical de leur dossier vers un langage plus accessible.