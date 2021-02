Opter pour les flocons d'avoine au petit-déjeuner est une bonne idée! Facile et nourrissante, cette céréale s'accommode aussi de diverses manières. Et surtout, elle est bonne pour la santé!

Céréale complète

Broyés et moulus, les grains d'avoine donnent de la farine ; lorsqu'ils sont seulement aplatis, on obtient des flocons. Le grain étant utilisé dans son entièreté, il s'agit donc d'une céréale complète. Les produits complets sont toujours bons pour la santé, mais l'avoine possède un atout supplémentaire: elle contient des bêta-glucanes, des fibres solubles qui absorbent beaucoup de liquide dans les intestins, piégeant ainsi une partie du cholestérol. Il est scientifiquement prouvé que la consommation journalière de 3 g de bêta-glucanes de l'avoine réduit le taux de "mauvais" cholestérol (LDL) et diminue ainsi le risque de maladies cardiovasculaires. Les fibres alimentaires dans l'avoine assurent aussi une glycémie plus stable et une sensation de satiété durable, car cet aliment se digère lentement et mieux. Grâce à cet effet rassasiant, l'avoine est aussi bonne pour la ligne. Elle constitue en outre une bonne source de vitamines (B surtout), de fer et d'antioxydants (comme les polyphénols). Ses fibres sont en outre excellentes pour les intestins, favorisant une flore intestinale saine et un transit optimal. L'avoine ne contient pas de gluten et convient dès lors aux personnes allergiques ou intolérantes. Attention cependant: l'avoine vient de moulins et d'usines qui transforment aussi d'autres céréales et peut donc contenir des traces de gluten. Pour plus de sécurité, vérifiez si l'emballage mentionne clairement "sans gluten". L'avoine est généralement consommée au petit-déjeuner, sous forme de bouillie: elle a ainsi été portée à ébullition avec du lait (végétal) ou de l'eau. On y ajoute au choix des fruits frais (banane, fraises, baies, pomme), des fruits secs (raisins, figues, pruneaux), des noix, des graines ou des pignons. Le goût peut être relevé avec de la cannelle, du cacao, du sucre brun, du miel ou de la noix de coco râpée. L'avoine s'utilise aussi dans le yaourt ou dans un smoothie, pour faire des crêpes, du granola ou un crumble ; on peut l'ajouter dans un gâteau ou du pain. On en trouve aussi dans des biscuits et des barres de céréales. L'avoine a vu son image boostée ces dernières années et s'est vue qualifiée de super food. Mais cela dépend en grande partie du mode de préparation. La bouillie d'avoine agrémentée de suppléments sucrés est évidemment moins saine que celle qui contient uniquement des fruits frais. Les biscuits et les barres contiennent beaucoup de sucre.