Le virus de l'herpès humain de type 6A (HHV6A) semble être une cause possible de sclérose en plaques. Ce virus provoque déjà la roséol...

Le virus de l'herpès humain de type 6A (HHV6A) semble être une cause possible de sclérose en plaques. Ce virus provoque déjà la roséole (la " 6e maladie infantile "), un épisode de fièvre assez inoffensif, accompagné d'une éruption cutanée et qui dure 1 à 2 jours. La plupart des gens sont infectés avant 3 ans ; après s'être manifesté, le virus se met en état de sommeil. Des chercheurs estiment qu'il y a de fortes chances que sa réactivation provoque une sclérose en plaques. Espérons que cette nouvelle perspective offre une voie vers de nouveaux traitements à long terme.