La série qui a la cote, pour le moment, est "En Thérapie". Pédagogique, elle montre un psychothérapeute humain, bienveillant, face à ses patients dont on peut suivre l'évolution et les progrès. Mais justement, le psychothérapeute aussi, présente des failles, des faiblesses et demande aussi de l'aide pour mieux aider les autres. Et toutes ces histoires entremêlées nous dépeignent la vie du thérapeute, avec ses hauts et ses bas. "En Thérapie" nous fait entrer dans un univers qui, pour certains d'entre nous, est pétri de clichés. Non, il ne s'agit pas nécessairement d'un fauteuil rouge sur lequel se couche le patient, avec le médecin qui, derrière lui, fait des mots croisés en faisant semblant de suivre la conversation. Il ne reste pas muet, laissant le patient se débattre dans sa solitude. Ici, nous voyons l'aspect bienveillant du thérapeute qui donne des pistes à ses patients. De quoi réconcilier certains avec cette aide qui peut vraiment être précieuse...