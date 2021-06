Le sport d'endurance est une approche "alternative" pour combattre les sentiments dépressifs... et la course à pied, en particulier, est excellente pour booster la ...

Le sport d'endurance est une approche "alternative" pour combattre les sentiments dépressifs... et la course à pied, en particulier, est excellente pour booster la santé mentale. Après 30 à 45 minutes de jogging, les pensées obsédantes s'envolent: c'est littéralement une manière de se vider la tête et de voir les choses sous un autre angle. De nombreux marathoniens considèrent d'ailleurs leur sport comme une forme de méditation qui les aide à surmonter les problèmes quotidiens et les petits coups de mou. Des travaux scientifiques ont même démontré que courir a des effets antidépresseurs suffisamment marqués pour combattre des dépressions légères. La seule condition, c'est de sortir de son fauteuil!