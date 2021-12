- Placez un bloc de tofu entre deux couches de papier absorbant (ou dans un torchon de cuisine) et déposez-y un objet lourd pour éliminer le liquide. Après un quart d'heure, on peut déco...

- Placez un bloc de tofu entre deux couches de papier absorbant (ou dans un torchon de cuisine) et déposez-y un objet lourd pour éliminer le liquide. Après un quart d'heure, on peut découper le tofu en petits blocs ou en lamelles avant de le cuire jusqu'à ce qu'il soit croquant et doré. - Préparez cette marinade (pour tofu ou tempe): mélangez 3 càs de sauce au soja, 2 càs d'huile d'olive, 2 càs d'huile de sésame, un peu de jus de citron, une gousse d'ail pressée et un peu de gingembre râpé. Délicieux dans une salade asiatique ou un plat de nouilles. - Le tofu et le tempe existent aussi fumés. - Les personnes allergiques au soja (qui ne tolèrent ni tempe ni tofu) peuvent manger du seitan ou du hemp-fu, un produit qui ressemble fort au tofu, mais qui est à base de graines de chanvre. - Le tofu, le tempe et le seitan ne doivent pas être cuits à point, comme la viande. On les cuit surtout pour ajouter une note croquante.