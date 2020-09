La Marche Rose n'est pas un événement classique organisé un jour bien précis, mais un engagement d'un mois auquel vous pouvez participer n'importe où : chaque pas que vous posez entre le 1er et le 31 octobre compte ! Enregistrez-vous, votre équipe ou votre entreprise pour La Marche Rose 2020 et rejoignez les Breast Friends et l'ambassadrice de l'initiative Olivia Borlée ...

La Marche Rose n'est pas un événement classique organisé un jour bien précis, mais un engagement d'un mois auquel vous pouvez participer n'importe où : chaque pas que vous posez entre le 1er et le 31 octobre compte ! Enregistrez-vous, votre équipe ou votre entreprise pour La Marche Rose 2020 et rejoignez les Breast Friends et l'ambassadrice de l'initiative Olivia Borlée dans cette marche pour plus d'activité physique et contre le cancer du sein. La Marche Rose est une initiative de Pink Ribbon et du groupe P&V. Les participants de l'édition 2019 ont fait 6,4 fois le tour du monde, soit 255.563 kilomètres. Cette année, les organisateurs espèrent atteindre dix fois le tour de la planète. " Nous invitons chacun à faire 10.000 pas par jour tout au long du mois d'octobre, résume Alain Lambrechts, directeur exécutif de Pink Ribbon. C'est un défi bénéfique pour les projets que Pink Ribbon pourra financer grâce à votre contribution, mais aussi pour vous-même. Un cancer sur trois peut être évité par un mode de vie sain, dont une dose suffisante d'activité physique représente un volet essentiel. " " Avec La Marche Rose, nous avons volontairement choisi un projet accessible. En principe, tout le monde peut y participer, même les patientes qui souffrent elles-mêmes d'un cancer du sein. La possibilité de s'inscrire en équipe - avec quelques collègues, des voisins, un groupe d'amis ou en famille - est une nouveauté pour cette année. Rendez-vous en octobre ! " En pratique Les individus et groupes de moins de 4 participants paient 8? par personne. Les entreprises et les groupes qui inscrivent plus de 4 participants paient 6? par personne.Vous pouvez donc participer avec votre entreprise à partir de 24?, qui couvrent jusqu'à 4 inscriptions (+6? pour chaque inscription supplémentaire). Rejoignez les Breast FriendsInscrivez-vous sur www.lamarcherose.be