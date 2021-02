Yuka est une application qui aide à choisir des produits alimentaires et cosmétiques bons pour la santé. Sur base de la composition préalablement encodée, elle est censée vous aider à déterminer ...

Yuka est une application qui aide à choisir des produits alimentaires et cosmétiques bons pour la santé. Sur base de la composition préalablement encodée, elle est censée vous aider à déterminer le produit qui vous conviendra le mieux. C'est en tout cas ce qui est vanté par le concepteur, qui se présente comme totalement indépendant. Si l'idée est très bonne, elle se heurte néanmoins à quelques soucis: l'encodage collaboratif des utilisateurs peut comprendre des erreurs, et le classement des produits peut être quelque peu faussé - problème rencontré par tous les systèmes de classification, même le Nutri-score. Néanmoins, cette app est particulièrement pratique et simple, msi les résultats doivent être pris avec quelques nuances, tant la problématique de l'évaluation des aliments est complexe... L'impact environnemental des produits sera également évalué à partir de fin février.