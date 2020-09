Des chaussettes à la fois confortables et anti-douleur, ça marche ? La société qui commercialise les " neurosocks " pour environ 45a la paire, affirme qu'elles sont tissées de manière telle que le tissu stimule certains ...

Des chaussettes à la fois confortables et anti-douleur, ça marche ? La société qui commercialise les " neurosocks " pour environ 45a la paire, affirme qu'elles sont tissées de manière telle que le tissu stimule certains points du pied, et que ces stimuli activent ensuite certaines zones du cerveau qui réduisent la douleur dans les pieds. Le fabriquant prétend que cet effet est basé sur des années de recherche scientifique. Or, nous avons épluché la littérature scientifique et n'avons trouvé aucune étude sur des effets bénéfiques de ces chaussettes ! Le fabricant lui-même fait référence à une étude dans laquelle des sujets portant ces chaussettes sautent plus haut et ont moins de douleurs aux pieds que les sujets d'un groupe témoin avec des chaussettes classiques. Il faut dire que cette étude a été pilotée par cette société, ce qui rend le résultat moins crédible... Un effet placebo (les participants avec le type de chaussettes vanté ont sauté légèrement plus haut) ne peut pas non plus être exclu. Mais peut-être ont-ils été plus motivés après avoir reçu leurs chaussettes gratuitement ?