Parfois, le médecin vous donnera un devoir à domicile, que vous pouvez faire aussi de votre propre initiative: pendant quelques jours, tenir un journal des mictions (tant de jour que de nuit! ) pour mieux cerner vos problèmes urinaires. - Placez un récipient gradué sur la cuvette des toilettes et récoltez chaque urine. - Notez l'heure de miction et le volume d'urine. - Si vous n'avez pas pu collecter votre urine, inscrivez l'heure et placez un point d'interrogation pour la quantité. - En cas de perte non volontaire, écrivez l'heure et spécifiez s'il s'agit d'une goutte, d'un filet d'urine ou plus. - Notez éventuellement le volume des liquides absorbés: quand vous buvez et en quelle quantité.