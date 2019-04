Avec nos agendas surbookés, pas évident de coincer de temps à autre une heure de sport... ce qui nous amène assez logiquement à nous demander comment optimiser ces précieuses minutes d'activité. Si votre objectif est d'améliorer votre santé, ce n'est toutefois pas la bonne question à vous poser !

Chez bon nombre d'entre nous, la qualité des prestations physiques connait un pic vers 18 heures et un creux vers 6 heures du matin (1). La température corporelle pourrait avoir un rôle à jouer dans ce phénomène, puisqu'elle suit exactement la même courbe et que nos muscles fonctionnent mieux lorsqu'ils sont chauds, mais cette différence limitée (moins d'un degré) ne suffit pas à tout expliquer. D'autres facteurs doivent donc entrer en ligne de compte. Le fait que vous soyez plutôt du soir ou plutôt du matin, par exemple, puisqu'un effort est généralement moins pénible le matin pour les lève-tôt (2) et le soir pour ceux qui ne " démarrent " vraiment que plus tard dans la journée. Mais même chez ces oiseaux de nuit, les séances de sport matinales tendent à devenir moins pénibles avec le temps et l'habitude (3).

...