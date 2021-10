Une alimentation saine et variée permet de renforcer le système immunitaire. Tous les scientifiques s'accordent sur ce point. Rappel de quelques principes élémentaires...

Une alimentation saine est une alimentation qui apporte les bons nutriments: glucides, protéines et graisses, mais aussi vitamines, minéraux, fibres et liquide en suffisance. Quiconque se nourrit sainement court moins de risque de diabète, de maladies cardiovasculaires, de cancer et même de démence. De plus, un mode d'alimentation sain rend plus dynamique et plus résistant aux infections. À condition bien sûr de manger sainement tous les jours. On peut encore renforcer son système immunitaire grâce à un mode de vie sain, en bannissant la cigarette, en évitant le surpoids et en faisant suffisamment d'exercice physique, autres piliers essentiels d'une bonne santé. étant donné le grand nombre de malentendus concernant une alimentation saine, nous nous permettons de rappeler quelques grands principes. Manger sainement, c'est: beaucoup de légumes et de fruits, des produits complets tels que pain et riz complets, des légumineuses chaque semaine, quelques oeufs par semaine, une poignée quotidienne de fruits à coque non salées, des produits laitiers tels que lait et yaourt tous les jours, du poisson une fois par semaine et beaucoup d'eau. Les aliments peu sains sont à éviter autant que possible: produits raffinés tels que biscuits et friandises, le sel, la viande rouge et la viande transformée. N'abusez pas non plus des sodas. Les légumes sont riches en fibres alimentaires, vitamines et minéraux. Ils contiennent peu de calories pour beaucoup de volume et aident à contrôler son poids. Consommer beaucoup de légumes réduit la tension artérielle et le cholestérol. Il est recommandé de manger chaque jour deux fruits, entiers ou sur la tartine par ex., en diversifiant les variétés. Tous les fruits sont bons pour la santé. Optez pour du pain complet, des pâtes et du riz complets: riches en glucides, en fibres et en vitamines, ils sont plus sains que leurs pendants "blancs". Ils apportent la satiété plus rapidement et aident donc à manger moins. Si vous achetez du pain en grande surface, vérifiez sur l'emballage qu'il s'agit bien de pain complet. Parfois, le pain est foncé à l'aide de malt ou de sucre caramélisé. La couleur sombre d'un pain n'est donc pas toujours un signe de pain sain. Les poissons gras tels que l'anguille, le maquereau, les sardines et le saumon sont riches en acides gras oméga-3. Ces graisses insaturées protègent des maladies cardiovasculaires. Les enfants ont en outre besoin d'acides gras oméga-3 pour le bon développement de leur cerveau. Le poisson est aussi riche en vitamine D et en iode. Il est toutefois préférable de limiter sa consommation de poisson à une fois par semaine, afin de préserver les espèces pour les prochaines générations. Elle n'est pas à proscrire, mais à limiter. La viande est source de protéines, de vitamines et de minéraux. Elle contient cependant beaucoup de graisses saturées. Les produits préparés tels que la charcuterie contiennent en outre beaucoup de sel. Moins connus dans notre cuisine traditionnelle, les fèves, lentilles et pois chiches contiennent beaucoup de fibres, de fer et autres nutriments utiles. Pauvres en calories, les légumineuses constituent d'excellents substituts de viande et sont à préférer aux burgers végétariens tout préparés. Lait, yaourt et fromage sont d'importantes sources de calcium. À moins de souffrir d'un excès de poids, vous pouvez choisir les produits laitiers entiers. Toutes les denrées alimentaires contiennent naturellement un peu de sel. Il n'est donc pas nécessaire d'en ajouter. Pour donner plus de goût à vos repas, utilisez d'autres épices ou aromates. Des produits comme le poivre de Cayenne, le gingembre et la coriandre ajoutent des notes épicées intéressantes. Des graines et pignons grillés permettent aussi de relever un plat. Buvez quand vous avez soif. En suivant cette règle, vous arriverez à un litre et demi par jour environ. Pour étancher sa soif, rien de tel que l'eau, le thé, le café (pas plus de 4 à 5 tasses par jour). Une boisson rafraîchissante, du cacao ou d'autres boissons sucrées sont moins bonnes pour la santé mais permettent d'apporter de temps à autre un peu de variété. La bière et le vin ne sont pas bons pour la santé... mais savourer un verre de temps à autre ne peut pas faire de tort.