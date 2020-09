La vie peut être dure, elle ne nous ménage pas toujours... Face à des difficultés, à un mal de vivre, certains peuvent avoir envie d'en finir. Pourtant, il peut y avoir une solution, une issue. Encore faut-il av...

La vie peut être dure, elle ne nous ménage pas toujours... Face à des difficultés, à un mal de vivre, certains peuvent avoir envie d'en finir. Pourtant, il peut y avoir une solution, une issue. Encore faut-il avoir les ressources pour y penser. C'est pourquoi des professionnels sont à votre écoute, gratuitement, à n'importe quelle heure de la nuit ou du jour, au 0800/32.123. Mais certaines personnes peuvent ne pas se sentir à l'aise au bout du téléphone, et pourraient préférer se livrer de manière plus discrète. C'est pourquoi le Centre de prévention du suicide a mis en place un forum, " espace de libre expression, de partage de débats et de discussions entre internautes ", et ce sans tabou. Car le soutien peut aussi être trouvé chez des personnes qui partagent les mêmes préoccupations... Le forum est suivi par des modérateurs qui veillent uniquement au respect des conditions d'utilisation avant publication du message, afin d'éviter des abus.