Née en 1986 Études en théologie, sciences religieuses et théologie pratique (KU Leuven) Accompagnatrice spirituelle à l'hôpital Oost-Limburg à Genk Membre de l'association professionnelle des accompagnateurs spirituels Mariée à Martin (accompagnateur spirituel également), maman d'Héloïse (8 ans) et Ellenore (6 ans) et enceinte d'un garçon