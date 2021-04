Un bon sommeil, il n'y a pas de doutes, est essentiel pour notre santé, mais aussi pour notre mental. Or, il existe une multitude de raisons qui font que nous ne trouvons pas...

Un bon sommeil, il n'y a pas de doutes, est essentiel pour notre santé, mais aussi pour notre mental. Or, il existe une multitude de raisons qui font que nous ne trouvons pas le sommeil réparateur dont nous avons besoin. Et à ces raisons, il existe bien souvent une réponse adaptée, qui ne passe pas nécessairement par la prise de médicaments! L'auteur du livre, Patrick Lemoine, est psychiatre, docteur en neurosciences et ancien chercheur notamment à l'Université de Stanford, en Californie. S'il a publié de nombreux ouvrages sur ce sujet, il estime que celui-ci est celui qui fait le bilan d'une trentaine d'années de pratique médicale, pour aider ses patients à dormir, enfin... Vous trouverez même comment vous défaire des médicaments prétendument "pour dormir"...