Les magasins de chaussures Torfs ont à coeur de soutenir leurs employées atteintes d'un cancer du sein. Ils assurent tant que possible un accompagnement personnalisé à celles qui doivent s'absenter à cause de cette maladie. Le partenariat entre l'entreprise familiale et l'asbl Pink Ribbon était donc un peu écrit dans les étoiles...

Dans sa vision d'entreprise, Torfs s'engage à prendre soin à 360° de toutes les parties impliquées dans ses activités, des clients aux travailleurs en passant par les actionnaires, les fournisseurs et même la société tout entière. Cette philosophie se traduit par une série d'initiatives concrètes. Torfs consacre notamment chaque année au moins 1,5% de ses bénéfices à la bonne cause ; en 2018, ce montant a atteint 250.000?. En 2021, Pink Ribbon est l'une des associations qui bénéficient de la générosité de l'enseigne. "Ce choix coulait de source, commente Lise Conix, directrice marketing chez Torfs. Notre personnel est à plus de 95% féminin ; le cancer du sein nous tient beaucoup à coeur, car nous y sommes régulièrement confrontés." Lorsque la maladie force une collègue à s'arrêter, toute l'entreprise est à ses côtés. "Cela nous touche toujours profondément. Lorsque ces femmes veulent reprendre le travail, nous examinons avec elles leurs souhaits et besoins individuels. Si elles veulent une fonction moins lourde, c'est possible. Et si elles se sentent prêtes à s'y remettre à 100%, pas de problème." Torfs espère que l'expérience et l'expertise de Pink Ribbon l'aideront à optimiser encore davantage cette reprise du travail déjà bien encadrée après un cancer du sein. Lors de la campagne contre le cancer du sein, en octobre, tous les collaborateurs de Torfs porteront le ruban rose dessiné par la princesse Delphine et toutes les boutiques Torfs le proposeront à la vente. Le personnel sera également invité à rejoindre la Marche Rose, une initiative de Pink Ribbon qui encourage les participants à faire tous les jours au moins 10.000 pas. "Nous espérons y participer avec un maximum d'employés de Torfs", précise Lise Conix. La directrice marketing est fière du partenariat entre Pink Ribbon et son entreprise: "Je suis vraiment ravie de cet accord. J'ai failli tomber à la renverse en découvrant les chiffres du cancer du sein dans notre pays. Une femme sur dix développera la maladie à un moment ou l'autre de sa vie. Combattons-la ensemble!"