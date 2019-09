Bébé aussi en profite

Améliorer sa condition physique sans faire le moindre effort ? Impossible... sauf quand on est encore un petit foetus installé bien au chaud dans le ventre d'une maman sportive ! On observe en effet que ces bébés ont un coeur plus costaud et bougent aussi mieux après la naissance.

C'est comme si l'enfant à naître s'entraînait en même temps que sa mère. © GETTY

Jusqu'ici, on s'intéressait surtout à la santé de bébé à travers la cessation tabagique, l'alimentation saine et à diverses mesures de prévention. L'attention accordée aux activités sportives de la femme enceinte se focalisait surtout sur les risques éventuels. Peu à peu, les médecins ont commencé toutefois à découvrir qu'elles ont aussi des effets bénéfiques pour l'enfant à naître...

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×