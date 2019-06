Une personne s'étouffe lorsqu'un aliment, du liquide ou un objet atterrit dans la trachée (et non dans l'oesophage). Le corps essaie de résoudre ce problème par la toux. Dans de nombreux cas, elle permet d'expulser le corps étranger rapidement. On parle alors d'obstruction légère. Mais il arrive qu'un morceau d'aliment ou un objet bloque complètement la trachée. Il s'agit dans ce cas d'une obstruction sévère : la personne est en train d...