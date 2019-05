Quel est le poids des convictions philosophiques sur le comportement électoral ? Une enquête " sortie des urnes " réalisée à Bruxelles le 26 mai par le Cevipol (ULB) éclaire le scrutin.

Le tract de la candidate bruxelloise Zoé Genot (réélue), positionnant Ecolo comme un parti favorable au port du voile et à l'abattage rituel sans étourdissement, allait-il influencer le vote des musulmans, à Bruxelles et au-delà ? A première vue, non. C'est l'une des premières leçons que l'on peut extraire d'une enquête " sortie des urnes " menée le 26 mai par le Centre d'étude de la vie politique de l'Université libre de Bruxelles (Cevipol-ULB) auprès de 1 800 Bruxellois. L'électorat musulman vote massivement pour la gauche, en particulier pour le PS et pour le PTB. Quand on interroge les votants qui se disent musulmans, 49,4 % ont donné leur voix au Parti socialiste, 24,4 % au Parti du travail de Belgique. Vient ensuite Ecolo, avec 10,2 %. Les choix pour les autres...