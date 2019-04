Un diagnostic de diabète a toujours un impact considérable : même si la maladie ne fait pas obstacle à une vie de qualité, vous ne pourrez en effet jamais vraiment l'oublier. Un psychologue spécialisé pourra vous aider à l'accepter et à mieux la gérer...

Vivre avec le diabète est parfois franchement pesant ! Comme le taux de sucre dans le sang (la glycémie) varie en permanence sous l'effet de tout ce que vous mangez, buvez et même de vos activités, elle se rappelle toujours à vous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. " La recherche scientifique le confirme : le diabète compte parmi les maladies chroniques les plus pénibles pour les malades, souligne Lore Saenen, psychologue spécialisée dans le diabète à l'UZ Antwerpen. Ceux qui en souffrent doivent en effet pouvoir contrôler et ajuster leur glycémie à tout moment de la journée : avant de prendre le volant, avant de pratiquer un sport qu'ils doivent adapter en fonction de leur glycémie... Ce que vous consommez et en quelles quantités, quand et à quelle fréquence vous contrôlez votre glycémie, combien d'insuline vous vous administrez : ce sont autant de décisions que vous devez prendre par vous-même. La responsabilité personnelle revêt une importance cruciale et pour certains, cela représente une source de stress considérable. "

