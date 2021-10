Le rôle de parent est le sujet d'une multitude d'ouvrages: on trouve des livres sur la manière de communiquer avec son enfant, de le gronder (ou non), de le punir (ou non), de veiller à ce qu'il soit en bo...

Le rôle de parent est le sujet d'une multitude d'ouvrages: on trouve des livres sur la manière de communiquer avec son enfant, de le gronder (ou non), de le punir (ou non), de veiller à ce qu'il soit en bonne santé, mange bien, dorme bien, fasse le bon sport... Tant d'injonctions qui stressent les parents et peuvent leur faire perdre confiance en leurs capacités, ou les conforter dans l'idée d'une recette miracle pour tout arranger avec leur progéniture. Alain Braconnier fait partie des rares qui s'intéressent à leurs besoins fondamentaux à eux. Dont celui d'être aimé. Tout comme chaque être humain. Tout comme leurs enfants. Savoir s'aimer l'un l'autre, est, selon l'auteur, "le fondement de la transmission réussie de tous les autres savoirs." Parler de ses émotions, communiquer, se réserver des moments agréables, ou faire face au doute de leur amour: voilà quelques pistes que le psychiatre dégage pour une harmonie familiale.