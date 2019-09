Le yoga aide les plus jeunes à se détendre et à se sentir mieux dans leur peau, améliore la posture et la concentration et se pratique toujours avec plaisir : les arguments ne manquent pas pour expliquer le succès grandissant du yoga pour les enfants !

Les centres de yoga se multiplient comme des champignons et attirent un public plus nombreux que jamais. Il est même accessible au travail ou sur internet, via des tutoriels accessibles aux débutants. Et désormais, des cours ou camps de yoga sont aujourd'hui organisés pour les plus petits à travers le pays. Les activités proposées diffèrent toutefois sensiblement de la formule pour adultes, souligne Leen Demeulenaere, cheville ouvrière du centre de yoga Kreakatau : " Le yoga pour enfants n'est pas une version simplifiée de celui des adultes, qui est beaucoup plus axé sur les postures corporelles et insiste aussi davantage sur toutes sortes de notions et explications. Cette approche verbale ne fonctionne pas chez les enfants : si vous leur dites de bien respirer par le ventre, ils risquent de perdre les pédales et de suranalyser, ce qui est aux antipodes de l'effet recherché. On privilégiera donc chez eux des exercices ludiques. Si vous imaginez que vous êtes un arbre qui germe, grandit et se redresse petit à petit, par exemple, vous allez spontanément expirer en vous penchant et inspirer lorsque vous vous redressez sans avoir besoin d'y penser....