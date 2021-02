Utiliser le jeu pour aider les enfants à exprimer ses émotions, voilà une excellente idée! Également utilisable par des enseignants en classe, Feelings est un jeu idéal pour appre...

Utiliser le jeu pour aider les enfants à exprimer ses émotions, voilà une excellente idée! Également utilisable par des enseignants en classe, Feelings est un jeu idéal pour apprendre à vos jeunes enfants à verbaliser ce qu'ils ressentent. Des cartes spéciales ont ainsi été ajoutées pour coller à l'actualité, et traiter de ce qu'ils vivent avec la pandémie de coronavirus et comment ils le vivent. Ce jeu, totalement belge, a été conçu par deux professionnels de la psychologie. Il aborde différentes situations qui peuvent être drôles, sérieuses ou décalées. Des situations qui peuvent être rencontrées dans divers domaines de la vie quotidienne, comme la santé, le "vivre ensemble" ou l'écologie par exemple. Feelings est un jeu de plateau accessible aux enfants à partir de 8 ans et se joue à partir de 2 personnes.