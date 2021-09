Act for Food est une campagne de sensibilisation mondiale au travers de laquelle la chaîne de supermarchés Carrefour collabore ...

Act for Food est une campagne de sensibilisation mondiale au travers de laquelle la chaîne de supermarchés Carrefour collabore activement à une alimentation de qualité, durable et plus saine à un prix le plus bas possible. Pour réaliser les objectifs de la campagne, la chaîne mobilise une série d'acteurs alimentaires, dont notamment la bio-ingénieure Christelle Tchonang Ponka. Act for Food recouvre plusieurs promesses, entre autres rendre le bio plus accessible, viser le zéro déchet, soutenir les producteurs locaux et garantir une alimentation saine. Ce dernier point est particulièrement important dans la lutte contre le cancer.