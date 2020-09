Il y a 60 ans, la pilule a permis aux femmes de maitriser leur fertilité, dissociant sexualité et maternité. Une vraie révolution pour la vie des fem...

Il y a 60 ans, la pilule a permis aux femmes de maitriser leur fertilité, dissociant sexualité et maternité. Une vraie révolution pour la vie des femmes ! Grâce à cette pilule hormonale, commercialisée en premier par la firme pharmaceutique Schering - aujourd'hui Bayer - les femmes pouvaient éviter les grossesses non désirées et décider de leur vie. Cette méthode contraceptive révolutionnaire est alors devenue incontournable et a joué un rôle essentiel dans l'émancipation des femmes. D'après les Nations Unies, 151 millions de femmes âgées de 15 à 49 ans utilisent, dans le monde, la pilule comme moyen de contraception principal.