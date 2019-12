" Dès mon enfance, j'ai fait beaucoup de sport - du tennis et du badminton - et j'étais doué ! Les médailles que j'ai remportées à l'époque sont toujours accrochées à mon tableau. Ce sont de bons souvenirs d'une époque où tout allait bien pour moi. Ma maladie a rendu ma vie plus difficile et j'ai plus de mal à trouver cette énergie. Cela m'aide de recevoir la confiance des autres, et de pouvoir prendre mon temps. J'espère un jour reprendre le sport de manière plus intensive. J'ai récemment commencé à donner des cours de tennis pour les enfants, et cela m'encourage. "