Les fruits et légumes sont deux éléments importants d'une alimentation saine. On recommande généralement d'en consommer 5 portions ...

Les fruits et légumes sont deux éléments importants d'une alimentation saine. On recommande généralement d'en consommer 5 portions par jour pour prévenir les maladies cardiovasculaires, les cancers et une foule d'autres pathologies chroniques. Une étude de revue réalisée par la faculté de médecine d'Harvard est venue tout récemment préciser la répartition optimale entre les deux catégories, qui est de deux fruits et trois légumes.