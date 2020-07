Comment la Belgique en est-elle arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui ? Qui a fait quoi, quand, où et comment pour nous y mener ? En voici le récit. Sous forme de lexique. De A à Z. Et en toute décontraction. Décomplexé, au fond.

UNIONISME

Catholiques et libéraux belges étaient d'accord : la Belgique doit se séparer de la Hollande. Ils s'unirent et la Belgique quitta le Royaume des Pays-Bas. Les quinze premières années de l'indépendance furent celles de gouvernements "unionistes". Une fois la Belgique installée, catholiques et libéraux purent cesser d'être d'accord et se disputer sur le seul sujet qui les opposait : le rôle de l'Eglise, et l'unionisme disparut. Certains veulent le ressusciter en associant, dans une dite "union nationale", ceux qui pensent que la Flandre doit se séparer de la Belgique et ceux qui pensent le contraire.

