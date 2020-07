Comment la Belgique en est-elle arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui ? Qui a fait quoi, quand, où et comment pour nous y mener ? En voici le récit. Sous forme de lexique. De A à Z. Et en toute décontraction. Décomplexé, au fond.

SI...

Et si la Belgique était un paradis pour pédophiles hyperprotégés ? Et si Marc Dutroux n'avait pas été que le prédateur isolé arrêté en août 1996, bourreau de Julie, Melissa, An et Eefje, mais le maillon d'un réseau satanique de violeurs d'enfants à l'oeuvre jusqu'aux plus hautes sphères de l'Etat ? Et si on avait laissé faire Michel Bourlet, procureur du roi de Neufchâteau ? "Si on me laisse faire, ce sera fait cette fois-ci", a lâché le magistrat, en direct à la télé, le 23 août 1996. Petite phrase, gros fantasmes et gros délires.

> Les sept grandes leçons de l'affaire Dutroux, vingt-cinq ans après

