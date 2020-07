Comment la Belgique en est-elle arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui ? Qui a fait quoi, quand, où et comment pour nous y mener ? En voici le récit. Sous forme de lexique. De A à Z. Et en toute décontraction. Décomplexé, au fond.

ONBESPREEKBAAR

"Hors de question, pas discutable." Ce que rétschworquschwait, dans les années 1990, Philippe Busquin, préschwident du PSchw, aux partis flamands avides de plus de pouvoir pour les Régions. Ce que répéta, une décennie plus tard, à d'autres partis flamands mais avec le même appétit, Joëlle Milquet, présidente du CDH. En plus court : "Non." Bientôt l'émoticône doigt d'honneur. Même si à la fin, c'est la Flandre qui gagne.

