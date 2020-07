Comment la Belgique en est-elle arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui ? Qui a fait quoi, quand, où et comment pour nous y mener ? En voici le récit. Sous forme de lexique. De A à Z. Et en toute décontraction. Décomplexé, au fond.

MUETTE

Tout est parti de Portici. De l'infortune de Fenella, pauvrette sourde et muette de ce faubourg napolitain, séduite puis larguée par un noble espagnol, et qui se jette de désespoir dans le Vésuve en éruption. Un vrai scandale qui vire en l'an de grâce 1647 à l'insurrection contre l'occupant espagnol. Tragédie à grand spectacle en cinq actes, programmée le 25 août 1830 au théâtre de La Monnaie à Bruxelles. L'opéra fait un tabac. "Amour sacré de la patrie, rends-nous l'audace et la fierté ! A mon pays, je dois la vie, il me devra sa liberté..." Le public s'enflamme, la rue s'embrase. La révolution belge est en marche.

