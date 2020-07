Comment la Belgique en est-elle arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui ? Qui a fait quoi, quand, où et comment pour nous y mener ? En voici le récit. Sous forme de lexique. De A à Z. Et en toute décontraction. Décomplexé, au fond.

INIQUE

Injuste, inéquitable, partial. Comme, pour ses adversaires, la loi d'austérité du 14 février 1961, dans un pays très mal en point : grève de cinq semaines, perte du Congo, fermetures de mines, endettement public... La résistance est surtout ouvrière et wallonne. La mobilisation sociale vire donc au combat communautaire. Et les Wallons commencent à comprendre qu'il va falloir désormais réfléchir, agir et vivre dans des réalités régionales différentes.

