Comment la Belgique en est-elle arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui ? Qui a fait quoi, quand, où et comment pour nous y mener ? En voici le récit. Sous forme de lexique. De A à Z. Et en toute décontraction. Décomplexé, au fond.

GÉANT

Par la taille, le plus tristement célèbre des tueurs "fous" du Brabant qui ont semé la mort et la terreur dans des supermarchés entre 1982 et 1985 (28 morts). A moins de ne plus être de ce monde, est en cavale avec ses comparses depuis trente-cinq ans, justice et police toujours à leurs trousses. Les enquêteurs ont parfois cru pouvoir lui donner un visage, un nom, voire mettre la main dessus. Raté, toujours raté. Plus géant que ça comme fiasco judiciaire, tu meurs. Pain bénit pour les tenants des thèses complotistes.

> Tueurs du Brabant: pourquoi justice ne sera jamais faite

Découvrez tous les autres mots en cliquant sur notre nuage.

GÉANT Par la taille, le plus tristement célèbre des tueurs "fous" du Brabant qui ont semé la mort et la terreur dans des supermarchés entre 1982 et 1985 (28 morts). A moins de ne plus être de ce monde, est en cavale avec ses comparses depuis trente-cinq ans, justice et police toujours à leurs trousses. Les enquêteurs ont parfois cru pouvoir lui donner un visage, un nom, voire mettre la main dessus. Raté, toujours raté. Plus géant que ça comme fiasco judiciaire, tu meurs. Pain bénit pour les tenants des thèses complotistes.> Tueurs du Brabant: pourquoi justice ne sera jamais faiteDécouvrez tous les autres mots en cliquant sur notre nuage.