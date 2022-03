Depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreuses fake news circulent sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs de TikTok sont même exposés à des fausses informations en moins de 40 minutes, révèle une récente étude du cabinet NewsGuard, spécialisé dans l'analyse de la désinformation. Le Vif en a sélectionné six.

Dicaprio a donné 10 millions de dollars à l'Ukraine

Récemment, Euronews, The Independant ou encore le Daily Mail ont félicité Leonardo Dicaprio d'avoir donné 10 millions de dollars à l'Ukraine, pour financer l'armée ukrainienne. La cellule "fact checking" de la CNN a finalement découvert que, si l'acteur "se tient aux côtés de l'Ukraine" et "a fait des dons humanitaires liés à l'Ukraine", il n'a jamais donné 10 millions de dollars au gouvernement ukrainien.

© iStock

Volodymyr Zelensky, partisan du parti ultranationaliste ukrainien

Sur Twitter, une image montrant le président Zelensky effectuer le salut nazi à trois doigts de Svoboda, parti ultranationaliste d'Ukraine, est devenue virale, rapporte Le Monde. L'homme sur la photo n'est en réalité par le président Volodymyr Zelensky, mais Vladimir Koshovenko, citoyen ukrainien précédemment "dénoncé à la police de Kiev".

Le sniper canadien "Wali" est mort à son arrivée en Ukraine

La semaine passée, plusieurs publications sur les réseaux sociaux ont annoncé la mort du tireur d'élite Wali, quelques heures seulement après son arrivée à Marioupol, en Ukraine. Connu pour être le "tireur d'élite le plus meurtrier au monde", "Wali", de son vrai prénom Olivier, a combattu en Afghanistan avec les Forces armées canadiennes, et en tant que volontaire au Kurdistan irakien contre l'Etat islamique. Il y a trois jours, sur son compte Facebook, le soldat a réaffirmé qu'il était bien vivant.

Guerre en Ukraine... Je suis vivant. Pour preuve, me voici en position de super sniper tactique forces spéciales... Posted by La Torche et l'Épée - The Torch and Sword on Tuesday, March 22, 2022

Des civils ukrainiens pro-russes humiliés en public

Sur les réseaux sociaux, des internautes partagent des vidéos d'Ukrainiens attachés à des poteaux, humiliés, parfois battus ou même à moitié nus. Ces civils seraient ligotés en raison de leurs sympathies pro-russes. Si les vidéos ont bien été tournées en Ukraine, début mars, l'équipe "Vrai ou Fake" de France Télévisions révèle que les personnes attachées ne seraient pas des partisans du Kremlin, mais des pilleurs. Ces derniers auraient été détachés au bout de deux heures.

Pour finir sur le cas de l'adolescente, elle avait volé du maquillage à Lviv, et c'est pourquoi ceux qui l'ont attrapée l'ont barbouillée.

En règle, les femmes & les jeunes ne sont pas flagellés ; mais comme les autres, ils restent ligotés jusqu'au soir.

7/7 pic.twitter.com/M578N7v14i — Tubal Jak - Procureur à titre temporaire 🇹🇫 (@JakTubal) March 23, 2022

Volodymyr Zelensky et son épouse Olena Zelenska chantent "Endless Love"

Depuis quelques jours, une vidéo prétendant montrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son épouse Olena Zelenska chanter ensemble fait le tour de la toile. Il ne s'agirait toutefois pas du couple présidentiel, mais de la chanteuse anglaise Connie Talbot et de l'américain Alejandro Manzano, précise l'AFP. La vidéo comptabilise actuellement 5,4 millions de vues sur Youtube.

La police polonaise tire sur des réfugiés africains

Sur Facebook, plusieurs publications affirment que la police polonaise tire sur les Africains fuyant la guerre en Ukraine. "Beaucoup de jeunes Africains sont morts, d'autres blessés", avance l'auteur d'un post partagé plus de 2 600 fois. Bien que plusieurs associations de défense des droits humains déplorent que ces réfugiés africains subissent des "traitements inégaux", l'AFP indique que ni ces organisations ni la police n'ont d'informations quant à de possibles tirs à la frontière ukrainienne.

🛑NEGROPHOBIE/POLOGNE. La police polonaise tire a balle réelle sur les africains de l'Ukraine qui tentent de trouver... Posted by Massoud Traore on Friday, March 11, 2022

