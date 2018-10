Ventes d'armes à l'Arabie saoudite: "Une décision immorale du gouvernement wallon"

Les associations Amnesty International, la Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie (CNAPD) et la Ligue des Droits de l'Homme (LDH) ont regretté lundi la décision de la Région wallonne et de son ministre-président, Willy Borsus, de se limiter à "examiner les futures demandes de licences d'armes avec la plus grande circonspection".