Venezuela:la tension monte encore d'un cran avec un "président" autoproclamé par intérim

Juan Guaido, à la tête du Parlement vénézuélien contrôlé par l'opposition, s'est autoproclamé mercredi "président" par intérim du pays, et a immédiatement été reconnu par les États-Unis et ses alliés dans la région. L'Union européenne réclame des élections "libres et crédibles".