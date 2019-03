Venezuela: la Croix Rouge annonce la distribution d'"aide humanitaire" dans 15 jours

La Croix Rouge va distribuer dans deux semaines de l'aide humanitaire au Venezuela à 650.000 personnes, a annoncé vendredi à Caracas le président de la Fédération internationale de la Croix Rouge Francesco Rocca, rejetant toute "politisation".

"Nous estimons que dans un délai de 15 jours environ, nous serons prêts à distribuer de l'aide (...). Nous espérons pouvoir aider 650.000 personnes dans un premier temps", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Francesco Rocca a souligné que son organisation agirait en accord avec ses propres principes "d'impartialité, de neutralité et d'indépendance", "sans accepter les interférences de personne".

Dans ce pays qui connaît de graves pénuries de nourriture et de médicaments, la distribution d'une aide d'urgence est au centre du bras de fer entre le chef de l'Etat socialiste Nicolas Maduro et le chef de file de l'opposition Juan Guaido (centre droit), reconnu comme président intérimaire par une cinquantaine de pays.

Le 23 février, les adversaires de Nicolas Maduro ont essayé de faire entrer au Venezuela de l'aide humanitaire, envoyée essentiellement des Etats-Unis à la demande de Juan Guaido. Le président Maduro, lui, y voyait le prélude à une intervention militaire. Les camions chargés de ces produits de première nécessité ont finalement dû rebrousser chemin face au blocage frontalier ordonné par le gouvernement. La situation à la frontière a dégénéré: sept personnes ont été tuées et plusieurs centaines blessées lors de heurts.

Le président de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) s'est dit disposé à utiliser cette aide accumulée à la frontière du Venezuela, côté colombien et brésilien, mais en suivant les règles de son institution. "Ce sujet a été très politisé (...). Si cette aide répond à nos règles et nos protocoles, nous sommes évidement disposés à la distribuer", a-t-il conclu. Vingt-quatre pour cent de la population vénézuélienne, soit 7 millions de personnes, ont besoin d'une aide humanitaire, selon un rapport de l'ONU publié jeudi qui montre que la malnutrition et les maladies sont en hausse dans le pays en crise.