Le pape François s'est adressé lors de la Veillée pascale, samedi soir, à la foule rassemblée à la Basilique Saint-Pierre, au Vatican, lui demandant de se détourner du péché, de la méfiance et de la peur pour au contraire "chercher le Vivant" en toute chose, selon Vatican News.

Dans son homélie, le pape a déploré que l'on soit souvent "concentré sur nos problèmes". Il a parallèlement encouragé les fidèles à ne pas céder au pessimisme et "ne pas enterrer l'espérance". "Le Seigneur n'habite pas dans la résignation", a rappelé le pape argentin. Il a fait un parallèle entre les pierres qui fermaient le tombeau du Christ et les "pierres" qui nous encombrent au quotidien: celles "de la méfiance" et "du péché". "Le péché, c'est chercher la vie parmi les morts, le sens de la vie dans les choses qui passent", a résumé le souverain pontife selon des extraits de son homélie relayés par Vatican News. La fête de Pâques est justement la "fête de l'enlèvement des pierres", a-t-il précisé. La "Nuit sainte" de Pâques clôture la Semaine sainte pour les chrétiens et mène au dimanche de Pâques, où l'on célèbre la Résurrection du Christ. Lors de la Vigile pascale, on procède traditionnellement au baptême d'adultes, et cela a également été le cas au Vatican où 8 personnes de différentes nationalités ont été baptisées par le pape samedi soir.