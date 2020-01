Au moins deux personnes sont mortes dans une puissante explosion vendredi matin dans un entrepôt industriel à Houston, dans l'Etat américain du Texas, ont annoncé les autorités locales.

"Nous avons (...) au moins deux morts confirmés", a déclaré à la presse le chef de la police de Houston, Art Acevedo.

"La police de Houston a ouvert une enquête pénale", a-t-il précisé, tout en invitant les passants à éviter la zone.

L'explosion, qui "a été sentie à bonne distance" selon le chef de la police, s'est produite vers 04H15 locales (10H15 GMT) dans un entrepôt du nord-ouest de la ville, provoquant d'importants nuages de fumée et de nombreux dégâts.

Sur des images filmées depuis les airs et retransmises par les télévisions américaines, on pouvait voir des bâtiments détruits et des débris calcinés d'où s'échappait de la fumée blanche.

Les témoins interrogés par l'AFP insistaient sur la force de la déflagration.

"On a entendu une très forte explosion ce matin, on pensait que c'était le tonnerre mais on a regardé dehors et il ne pleuvait pas", a confié à l'AFP Dina Lopez. "On a commencé à entendre des ambulances et la police", a-t-elle précisé, rapportant que le toit de la maison de son frère s'était effondré.

- Boule de feu -

De nombreuses maisons alentour ont été endommagées, avec des fenêtres et des portes soufflées ou des toits effondrés.

"Il devait être 04H00 du matin et tout d'un coup on a entendu un gros boum (...) la fenêtre de notre maison a volé en éclats", a raconté à l'AFP Adrian, 15 ans.

Une caméra de surveillance a capté la forte explosion. On y voit une boule de feu s'élever dans les airs. Les pompiers et les services d'urgence ont accouru sur place, et ont pu contenir les flammes après quelques heures.

Les causes de la détonation étaient pour le moment inconnues mais les autorités semblaient davantage privilégier la piste accidentelle à celle d'un éventuel attentat.

"Nous vous informerons de la cause de l'explosion dès que nous aurons des informations concrètes", a annoncé Samuel Pena, le chef des pompiers de Houston sur Twitter.

Il a ajouté qu'aucun ordre d'évacuation n'avait été donné et qu'il n'y avait pour le moment aucune indication sur une éventuelle pollution de l'air.

Des personnes étaient toutefois accueillies dans une église voisine utilisée comme refuge.

"Nous avons (...) au moins deux morts confirmés", a déclaré à la presse le chef de la police de Houston, Art Acevedo."La police de Houston a ouvert une enquête pénale", a-t-il précisé, tout en invitant les passants à éviter la zone.L'explosion, qui "a été sentie à bonne distance" selon le chef de la police, s'est produite vers 04H15 locales (10H15 GMT) dans un entrepôt du nord-ouest de la ville, provoquant d'importants nuages de fumée et de nombreux dégâts. Sur des images filmées depuis les airs et retransmises par les télévisions américaines, on pouvait voir des bâtiments détruits et des débris calcinés d'où s'échappait de la fumée blanche.Les témoins interrogés par l'AFP insistaient sur la force de la déflagration."On a entendu une très forte explosion ce matin, on pensait que c'était le tonnerre mais on a regardé dehors et il ne pleuvait pas", a confié à l'AFP Dina Lopez. "On a commencé à entendre des ambulances et la police", a-t-elle précisé, rapportant que le toit de la maison de son frère s'était effondré.- Boule de feu -De nombreuses maisons alentour ont été endommagées, avec des fenêtres et des portes soufflées ou des toits effondrés."Il devait être 04H00 du matin et tout d'un coup on a entendu un gros boum (...) la fenêtre de notre maison a volé en éclats", a raconté à l'AFP Adrian, 15 ans. Une caméra de surveillance a capté la forte explosion. On y voit une boule de feu s'élever dans les airs. Les pompiers et les services d'urgence ont accouru sur place, et ont pu contenir les flammes après quelques heures.Les causes de la détonation étaient pour le moment inconnues mais les autorités semblaient davantage privilégier la piste accidentelle à celle d'un éventuel attentat. "Nous vous informerons de la cause de l'explosion dès que nous aurons des informations concrètes", a annoncé Samuel Pena, le chef des pompiers de Houston sur Twitter.Il a ajouté qu'aucun ordre d'évacuation n'avait été donné et qu'il n'y avait pour le moment aucune indication sur une éventuelle pollution de l'air. Des personnes étaient toutefois accueillies dans une église voisine utilisée comme refuge.