La barre des 60.000 nouvelles infections au coronavirus recensées aux Etats-Unis en 24 heures a été franchie mardi, selon le comptage à 20H30 locales de l'université Johns Hopkins, un niveau record depuis le début de la pandémie.

Cela porte à près de 3 millions le nombre total de cas détectés dans le pays. Après une stabilisation de l'épidémie sur la côte Est des Etats-Unis, notamment à New York un temps durement touchée, le pays connaît depuis quelques semaines une flambée des infections dans le Sud et l'Ouest. Plus de 1.100 personnes sont décédées du Covid-19 sur le sol américain lors dès dernières 24 heures, 131.362 depuis le début de la crise sanitaire mondiale. Donald Trump minimise ces records quotidiens qui ne cessent d'être battus en les attribuant à un excès de tests, mais de multiples responsables de santé, aux niveaux fédéral et surtout local, jugent la situation grave. Accusant l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) d'avoir tardé à réagir face à la pandémie de coronavirus, le président républicain a officiellement lancé mardi la procédure de retrait des Etats-Unis de l'agence onusienne dont ils sont le principal contributeur. La première puissance économique mondiale est de loin la plus touchée par le Covid-19, autant en nombre de cas que de morts.