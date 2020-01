Sept élus démocrates de la Chambre des représentants ont été désignés mercredi pour servir de procureurs au procès de Donald Trump lors d'un vote qui a également validé la transmission au Sénat de l'acte d'accusation visant le président américain.

Comme le 18 décembre, quand la chambre basse du Congrès, aux mains des démocrates, avait mis en accusation Donald Trump pour abus de pouvoir et entrave au travail du Congrès, le vote a suivi, à une seule exception, des lignes strictement partisanes. Il ouvre la voie à l'ouverture, sans doute dès mardi prochain, du procès du président, le troisième seulement de l'histoire des Etats-Unis.

Avant ce vote, la présidente démocrate de la Chambre Nancy Pelosi avait dévoilé les noms des élus choisis pour porter l'accusation au Sénat. Plusieurs ex-procureurs, une ancienne responsable de la police, un avocat: "l'accent est mis sur l'expérience juridique", avait-elle souligné. "Ce qui est important est de présenter le dossier le plus solide possible afin de protéger et défendre notre Constitution, et pour faire émerger la vérité", avait ajouté Mme Pelosi, en confiant à Adam Schiff le soin de diriger cette équipe qui, avec trois femmes, deux Noirs et une Hispanique, reflète aussi la diversité du parti.

Profondes divisions

Le vote à la Chambre a illustré, une nouvelle fois, les profondes divisions entre démocrates et républicains.

Adam Schiff a accusé Donald Trump d'avoir "placé ses intérêts personnels avant ceux de la Nation", en demandant à l'Ukraine de l'aider à "tricher" pour gagner la présidentielle de novembre. Les démocrates sont convaincus que le président a gelé une aide militaire destinée à Kiev pour forcer son président à salir Joe Biden, bien placé pour l'affronter dans les urnes. Il a "utilisé des fonds votés par le Congrès", a encore assené Mme Pelosi. Les a-t-il "considérés comme un distributeur à billets?", a-t-elle ironisé.

Les républicains ont, eux, dénoncé une procédure "partisane" nourrie par "l'aversion" des démocrates pour le président. C'est "un cauchemar national", a estimé leur leader à la Chambre Kevin McCarthy.

Deux semaines

Le procès en destitution de Donald Trump au Sénat ne devrait pas durer plus de deux semaines, a estimé mercredi un haut responsable de l'administration américaine.

"Je crois qu'il est très improbable que cela dure plus de deux semaines", a déclaré ce responsable sous le couvert de l'anonymat. Selon lui, la Maison Blanche pense que le président américain devrait être rapidement acquitté par la chambre haute, à majorité républicaine.

Comme le 18 décembre, quand la chambre basse du Congrès, aux mains des démocrates, avait mis en accusation Donald Trump pour abus de pouvoir et entrave au travail du Congrès, le vote a suivi, à une seule exception, des lignes strictement partisanes. Il ouvre la voie à l'ouverture, sans doute dès mardi prochain, du procès du président, le troisième seulement de l'histoire des Etats-Unis. Avant ce vote, la présidente démocrate de la Chambre Nancy Pelosi avait dévoilé les noms des élus choisis pour porter l'accusation au Sénat. Plusieurs ex-procureurs, une ancienne responsable de la police, un avocat: "l'accent est mis sur l'expérience juridique", avait-elle souligné. "Ce qui est important est de présenter le dossier le plus solide possible afin de protéger et défendre notre Constitution, et pour faire émerger la vérité", avait ajouté Mme Pelosi, en confiant à Adam Schiff le soin de diriger cette équipe qui, avec trois femmes, deux Noirs et une Hispanique, reflète aussi la diversité du parti.Le vote à la Chambre a illustré, une nouvelle fois, les profondes divisions entre démocrates et républicains. Adam Schiff a accusé Donald Trump d'avoir "placé ses intérêts personnels avant ceux de la Nation", en demandant à l'Ukraine de l'aider à "tricher" pour gagner la présidentielle de novembre. Les démocrates sont convaincus que le président a gelé une aide militaire destinée à Kiev pour forcer son président à salir Joe Biden, bien placé pour l'affronter dans les urnes. Il a "utilisé des fonds votés par le Congrès", a encore assené Mme Pelosi. Les a-t-il "considérés comme un distributeur à billets?", a-t-elle ironisé. Les républicains ont, eux, dénoncé une procédure "partisane" nourrie par "l'aversion" des démocrates pour le président. C'est "un cauchemar national", a estimé leur leader à la Chambre Kevin McCarthy.Le procès en destitution de Donald Trump au Sénat ne devrait pas durer plus de deux semaines, a estimé mercredi un haut responsable de l'administration américaine."Je crois qu'il est très improbable que cela dure plus de deux semaines", a déclaré ce responsable sous le couvert de l'anonymat. Selon lui, la Maison Blanche pense que le président américain devrait être rapidement acquitté par la chambre haute, à majorité républicaine.