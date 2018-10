Une mauvaise habitude de Trump a permis aux Chinois de l'espionner

Quand Trump papotait au téléphone avec ses amis, les Chinois tendaient leur oreille la plus indiscrète. Une véritable mine d'informations qui aura permis d'établir des stratégies d'influence sur le président américain et son entourage et ainsi servir au mieux les intérêts économiques chinois, dit The New York Times.