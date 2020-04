Une vaste cathédrale du centre de New York est en train d'être transformée en hôpital de campagne dans la mégalopole américaine très durement frappée par le coronavirus, a annoncé un responsable religieux dans le New York Times de mardi.

La cathédrale Saint-Jean le Théologien, située à Manhattan, abritera neuf tentes médicales à température contrôlée dans sa longue nef et sa crypte souterraine, a dit le doyen de la cathédrale, Clifton Daniel. "Au cours des siècles précédents, les cathédrales étaient toujours utilisées de cette façon, comme pendant la peste. Ce n'est donc pas étranger à l'expérience d'une cathédrale, c'est tout simplement nouveau pour nous", a-t-il observé.

Cet hôpital de campagne pourrait commencer à accueillir des patients atteints du Covid-19 dans une semaine, ont précisé des responsables de la cathédrale.

Les hôpitaux de New York, épicentre américain de l'épidémie avec près de 3.500 morts, commencent à saturer. Et la ville la plus dense des Etats-Unis compte plus de 72.000 personnes infectées.

A l'échelle des Etats-Unis, la barre des 10.000 décès liés à l'épidémie de coronavirus a été franchie lundi, et les autorités nationales s'attendent au pire dans les semaines à venir. Quelque 368.000 cas de contamination ont été recensés dans le pays, qui en compte le plus dans le monde.

La cathédrale Saint-Jean le Théologien, située à Manhattan, abritera neuf tentes médicales à température contrôlée dans sa longue nef et sa crypte souterraine, a dit le doyen de la cathédrale, Clifton Daniel. "Au cours des siècles précédents, les cathédrales étaient toujours utilisées de cette façon, comme pendant la peste. Ce n'est donc pas étranger à l'expérience d'une cathédrale, c'est tout simplement nouveau pour nous", a-t-il observé. Cet hôpital de campagne pourrait commencer à accueillir des patients atteints du Covid-19 dans une semaine, ont précisé des responsables de la cathédrale. Les hôpitaux de New York, épicentre américain de l'épidémie avec près de 3.500 morts, commencent à saturer. Et la ville la plus dense des Etats-Unis compte plus de 72.000 personnes infectées. A l'échelle des Etats-Unis, la barre des 10.000 décès liés à l'épidémie de coronavirus a été franchie lundi, et les autorités nationales s'attendent au pire dans les semaines à venir. Quelque 368.000 cas de contamination ont été recensés dans le pays, qui en compte le plus dans le monde.