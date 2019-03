Une ancienne combattante met la Belgique en garde : "Oui, vous devez toujours craindre l'EI"

À dix-huit ans, la Danoise Joanna Palani quitte Copenhague pour le front en Syrie. Elle rejoint les Unités de protection de la femme (YPJ) et se bat contre l'État islamique. "N'oubliez pas que la Belgique a des valeurs et des normes complètement différentes de celles des partisans de l'EI."

Bien que Joanna Palani vive à nouveau au Danemark aujourd'hui, elle n'a pas encore retrouvé la paix. Au début de cette année, elle a publié le livre Freedom Fighter au sous-titre éloquent My War Against ISIS on the Frontlines of Syria. Elle craint les représailles des djihadistes et est en colère contre le gouvernement danois qui, à son avis, la traite plus sévèrement que les combattants de l'EI.

...