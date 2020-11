Un scientifique iranien de haut rang travaillant dans le secteur nucléaire a été assassiné vendredi alors qu'il se trouvait dans son véhicule près de Téhéran, le chef de la diplomatie iranienne accusant Israël d'avoir joué un "rôle" dans cet "acte terroriste".

"Des terroristes ont assassiné aujourd'hui un éminent scientifique iranien. Cette lâcheté -- avec des indications sérieuses du rôle d'Israël -- montre le bellicisme désespéré de ses auteurs", a tweeté Mohammad Javad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères.

Le chef de la diplomatie a également appelé la communauté internationale à "mettre un terme à ses honteuses positions ambivalentes et à condamner cet acte terroriste". Le ministère de la Défense avait peu avant identifié la victime comme étant Mohsen Fakhrizadeh, chef du département recherche et innovation du ministère.

Il a été "gravement blessé" lorsque sa voiture a été prise pour cible par plusieurs assaillants, qui ont en retour été pris à partie par l'équipe de sécurité du scientifique, avait indiqué le ministère dans un communiqué, ajoutant que l'équipe médicale n'était pas parvenue à le ranimer.

M. Fakhrizadeh avait été qualifié par le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, de père du programme iranien d'armement nucléaire.

Plusieurs médias locaux, dont les agences de presse Tasnim et Fars, avaient plus tôt rapporté une tentative d'assassinat contre le scientifique dans la ville d'Absard, à l'est de la capitale iranienne. "Des terroristes ont fait exploser une voiture avant de tirer sur la voiture de M. Fakhrizadeh", avaient-elles indiqué. Tasnim précisait "attendre encore des informations officielles" sur son état de santé.

Cet assassinat intervient moins de deux mois avant l'arrivée à la Maison Blanche du démocrate Joe Biden, président élu à l'élection du 3 novembre aux Etats-Unis.

M. Biden entend changer de posture vis-à-vis de l'Iran après les quatre années de présidence du républicain Donald Trump, qui s'est retiré de l'accord, avec les grandes puissances, signé à Vienne en 2015 portant sur le programme nucléaire de Téhéran. Les Etats-Unis ont ensuite rétabli puis renforcé les sanctions visant l'Iran.

